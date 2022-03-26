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В небе над Севастополем сбит украинский беспилотник
Скриншот: ВК

В небе над Севастополем сбит украинский беспилотник

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:55 26.03.2022

С утра в Telegram-каналах и соцсетях появились фото и видео предположительно работы ПВО в небе над Севастополем. Сообщалось о двух сбитых дронах.

Информацию уточнили в Министерстве обороны РФ после обеда.

Уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем, — сообщили в Минобороны РФ.

Какой именно дрон был сбит (уж не хваленый ли «Байрактар»?) должен показать анализ обломков. Впрочем, они упали в морскую акваторию, и это будет сделать проблематично. Радует профессиональная работа защитников воздушного пространства родины. Кстати, момент пуска ракет попал на видео.

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