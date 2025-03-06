В неделю мошенники выманивают у крымчан более 20 млн рублей. Это — в среднем

Последние тенденции мошенничества в отношении крымчан: новая дистанционная схема с видеозвонком через мессенджер от якобы «сотрудника» правоохранительных органов в форме и на фоне баннера МВД с требованием перевода денег на «безопасный» счет;

Пострадавшие жители полуострова просят помощи в полиции, у властей, Народного фронта и даже на прямой линии с президентом.

Хорошая новость: сотрудникам крымской полиции удалось сбить волну регистраций по схеме «ваш родственник попал в ДТП», а также помочь многим обратившимся. Ну а главный залог борьбы по-прежнему – личная бдительность в отношении себя и своих близких, — рассказала руководитель отдела информации и общественных связей МВД по Республике Крым Наталья Кашкарова.

Руководитель Исполкома НФ Михаил Кузнецов представил итоги народного опроса по всей РФ на совещании с Президентом: 85% граждан России сталкивались с телефонным мошенничеством, из них порядка 10% потеряли деньги. Частая “легенда” мошенников – звонок от правоохранительных органов (получали 67% респондентов), звонок из банка (60%) или звонок от оператора сотовой связи (57%).

Большинство мошеннических схем реализуется через получение доступа к личному кабинету человека в Госуслугах. При получении указанного доступа злоумышленники оперативно меняют 3 ключевых параметра идентификации – пароль, привязанный номер телефона и электронную почту. Поэтому Народный фронт предлагает временно блокировать учетную запись на портале Госуслуг при одновременной смене хотя бы двух параметров идентификации с возможностью последующего разблокирования в МФЦ. Другая мера – автоматическое уведомление банков со стороны ЕПГУ о факте смены нескольких идентификаторов в личном кабинете гражданина и возникновении риска финансового мошенничества.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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