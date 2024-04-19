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В нехорошем доме с нехорошими балконами прокуратура требует сделать ремонт

В нехорошем доме с нехорошими балконами прокуратура Крыма требует сделать ремонт

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 16:52 19.04.2024

Прокуратура Крыма в суде требует провести ремонт многоэтажки в городе Щелкино, в результате падения балкона в которой погибли два человека.

Доводы: в ходе проверки,  проведенной совместно со специалистами МЧС,  были выявлены многочисленные нарушения требований жилищного законодательства, пожарной безопасности, а также законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при обслуживании многоквартирного дома

С целью восстановления жилищных прав граждан многоквартирного дома надзорным ведомством предъявлено исковое заявление в суд о возложении обязанности совершить определенные действия, — сообщили в надзорном ведомстве.

Судом удовлетворен иск прокуратуры к управляющей организации «об обязании осуществить ремонт многоквартирного дома». Реальное исполнение судебного акта находится на контроле в прокуратуре Ленинского района РК.

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В нехорошем доме с нехорошими балконами прокуратура Крыма требует сделать ремонт

Фото: прокуратура РК.

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