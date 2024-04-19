В нехорошем доме с нехорошими балконами прокуратура Крыма требует сделать ремонт

Прокуратура Крыма в суде требует провести ремонт многоэтажки в городе Щелкино, в результате падения балкона в которой погибли два человека.

Доводы: в ходе проверки, проведенной совместно со специалистами МЧС, были выявлены многочисленные нарушения требований жилищного законодательства, пожарной безопасности, а также законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при обслуживании многоквартирного дома

С целью восстановления жилищных прав граждан многоквартирного дома надзорным ведомством предъявлено исковое заявление в суд о возложении обязанности совершить определенные действия, — сообщили в надзорном ведомстве.

Судом удовлетворен иск прокуратуры к управляющей организации «об обязании осуществить ремонт многоквартирного дома». Реальное исполнение судебного акта находится на контроле в прокуратуре Ленинского района РК.

Фото: прокуратура РК.