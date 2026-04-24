В некоторых районах Ялты из-за ремонтных работ отключат газ
фото: пресс-служба администрации Ялты

Опубликовал: КрымPRESS в Газоснабжение Крыма 15:50 24.04.2026

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети» информирует о проведении плановых ремонтных работ на газораспределительной сети.

В связи с необходимостью проведения технического обслуживания 28 апреля 2026 года с 08:30 до 15:00 будет временно прекращена подача природного газа по следующим адресам:

  • ул. Кирова, д. 29–31;
  • ул. Щорса, д. 2–18;
  • ул. Аверкина, д. 3–28.

Возобновление подачи газа запланировано на 15:00 того же дня.

На период проведения работ ГУП РК «Крымгазсети» настоятельно рекомендует жителям соблюдать меры безопасности:

  • перекрыть краны перед газовыми приборами;
  • обеспечить проветривание помещений;
  • не допускать включения газового оборудования до завершения работ и получения официального уведомления о пуске газа.

источник: пресс-служба администрации Ялты

