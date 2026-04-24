В некоторых районах Ялты из-за ремонтных работ отключат газ

В связи с необходимостью проведения технического обслуживания 28 апреля 2026 года с 08:30 до 15:00 будет временно прекращена подача природного газа по следующим адресам:

ул. Кирова, д. 29–31;

ул. Щорса, д. 2–18;

ул. Аверкина, д. 3–28.

Возобновление подачи газа запланировано на 15:00 того же дня.

На период проведения работ ГУП РК «Крымгазсети» настоятельно рекомендует жителям соблюдать меры безопасности:

перекрыть краны перед газовыми приборами;

обеспечить проветривание помещений;

не допускать включения газового оборудования до завершения работ и получения официального уведомления о пуске газа.

источник: пресс-служба администрации Ялты