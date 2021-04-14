В Николаевке мужчина учил сына водить авто. Результат: пострадали велосипедист и две машины

В пос. Николаевка Симферопольского района 44-летний мужчина решил научить вождению автомобиля своего сына 2009 года рождения. Итог такого обучения – сбитый велосипедист, два разбитых автомобиля и поврежденное дорожное ограждение.

12 апреля текущего года в 16 часов 12-летний подросток, управляя принадлежащим его отцу автомобилем «Митсубиси Спейс», на одной из улиц поселка Николаевка не справился с управлением, в результате чего допустил его занос и наезд на 60-летнего велосипедиста. После этого машина выехала за пределы проезжей части, где столкнулась с припаркованным автомобилем «Форд» и дорожным сооружением. Отец несовершеннолетнего в момент ДТП находился на переднем пассажирском сиденье. Сотрудники ГИБДД, прибыв на место происшествия, зафиксировали факт ДТП, совершенного ребенком. Установлено, что в результате ДТП телесные повреждения никто не получил, велосипедисту оказана разовая медицинская помощь, — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму.

Собранный материал направлен в службу по делам несовершеннолетних ОМВД России по Симферопольскому району для привлечения родителей мальчика к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. В последующем протокол будет направлен в Комиссию по делам несовершеннолетних администрации Симферопольского района.

Кроме того, на месте происшествия в отношении отца несовершеннолетнего составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством). Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере тридцати тысяч рублей.

Госавтоинспекция Симферопольского района разъясняет:

согласно правилам дорожного движения Российской Федерации, обучение первоначальным навыкам управления транспортным средством должно проводиться на закрытых площадках или автодромах. Пункт 21.3 правил гласит: «При обучении управлению транспортным средством на дорогах обучающий вождению должен находиться на сиденье, с которого осуществляется доступ к дублирующим органам управления этим транспортным средством, иметь при себе документ на право обучения управлению транспортным средством данной категории или подкатегории, а также водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории. К учебной езде на дорогах допускаются обучающиеся вождению, достигшие возраста 16 лет…»

Уважаемые родители! Вы несете ответственность за жизнь и здоровье ваших детей. Напоминайте им правила дорожного движения, объясняйте, какие трагические последствия может повлечь их нарушение. Не давайте своему ребенку, не получившему водительское удостоверение, управлять транспортным средством. Позаботьтесь о безопасности своих детей и других участников дорожного движения.

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым