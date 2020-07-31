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В Нижнегорском районе Крыма сгорел ВАЗ

В Нижнегорском районе Крыма сгорел ВАЗ

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:09 31.07.2020

Сообщение о том, что горит легковой автомобиль «ВАЗ 2115», в службу спасения поступило из с. Пены  (Нижнегорский район).

Сотрудники пожарной охраны ликвидировали огонь в течение 20 минут. К сожалению, автомобиль был уничтожен огнем полностью. Пострадавших нет. Причины устанавливают эксперты, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.

В Нижнегорском районе Крыма сгорел ВАЗ

По словам министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова, пожары в автомобилях быстротечны и представляют большую опасность. Чтобы снизить до минимума возможность возникновения пожара в машине, подчёркивают специалисты, необходимо содержать ее в технически исправном состоянии, эксплуатировать и обслуживать в соответствии с требованиями заводской инструкции, а также строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Наличие огнетушителя в салоне является неотъемлемой частью комплектации автомобиля. Огнетушитель должен быть надёжным и исправным. Пожарная безопасность должна строго соблюдаться как водителями, так и пассажирами, ведь любое возгорание легче предупредить, чем остановить, — говорит Министр.

МЧС Республики Крым напоминает наиболее распространенные причины загораний автомобиля:

  • неисправность электрооборудования и топливной системы;
  • неосторожное обращение с огнём при курении в салоне;
  • использование открытого огня (факелов) для разогрева двигателя.
  • неисправность электрооборудования;
  • нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ и неосторожного обращения с огнём;
  • неисправность системы питания.

В случае чрезвычайной ситуации немедленно звоните по телефону «101» или «112».

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Крыму

В Нижнегорском районе Крыма сгорел ВАЗ

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