В Нижнегорском районе Крыма сгорел ВАЗ

Сообщение о том, что горит легковой автомобиль «ВАЗ 2115», в службу спасения поступило из с. Пены (Нижнегорский район).

Сотрудники пожарной охраны ликвидировали огонь в течение 20 минут. К сожалению, автомобиль был уничтожен огнем полностью. Пострадавших нет. Причины устанавливают эксперты, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.

По словам министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова, пожары в автомобилях быстротечны и представляют большую опасность. Чтобы снизить до минимума возможность возникновения пожара в машине, подчёркивают специалисты, необходимо содержать ее в технически исправном состоянии, эксплуатировать и обслуживать в соответствии с требованиями заводской инструкции, а также строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Наличие огнетушителя в салоне является неотъемлемой частью комплектации автомобиля. Огнетушитель должен быть надёжным и исправным. Пожарная безопасность должна строго соблюдаться как водителями, так и пассажирами, ведь любое возгорание легче предупредить, чем остановить, — говорит Министр.

МЧС Республики Крым напоминает наиболее распространенные причины загораний автомобиля:

неисправность электрооборудования и топливной системы;

неосторожное обращение с огнём при курении в салоне;

использование открытого огня (факелов) для разогрева двигателя.

неисправность электрооборудования;

нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ и неосторожного обращения с огнём;

неисправность системы питания.

В случае чрезвычайной ситуации немедленно звоните по телефону «101» или «112».

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Крыму