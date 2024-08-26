В Нижнегорском районе Крыма до конца года появится два новых кинозала

Новая техника позволяет смотреть фильмы в том числе и в формате 3D. Сочная картинка дополняется объемным звуком «Dolby Digital Surround». Кроме того, в залах устанавливаются удобные кресла.

По результатам конкурсного отбора, проведенного Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, победителем стало ООО «Крым кино». Оборудование кинозалов завершится до конца декабря текущего года.

Ранее, в 2021-2022 годах, в Крыму уже были созданы 6 новых кинозалов: 2 в пгт Нижнегорский, 2 в городском округе Красноперекопск и 2 в городском округе Симферополь.

В программе принимают участие учреждения культуры в населенных пунктах с населением до 500 тысяч человек. Для многих любителей кино в регионе проект стал настоящим подарком. Ведь чтобы посмотреть новинку день в день вместе со стартом всероссийского проката, любителям кино приходилось ехать в областной центр – теперь же у них появилась возможность увидеть фильмы отечественного и зарубежного кинематографа одновременно со всей Россией.

Создание современных кинозалов в малых населенных пунктах позволит жителям региона получить доступ к услугам современного цифрового кинопоказа, знакомиться с новинками кинематографа в комфортных условиях и будет способствовать увеличению интереса к отечественному кинематографу.

Обновленные кинозалы открывают новые страницы в истории культурной жизни в небольших населенных пунктах. Становятся настоящими центрами притяжения.

Напоминаем, что целью регионального проекта является обеспечение в Республике Крым к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)