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В Нижнегорском районе до конца года появится два новых кинозала

В Нижнегорском районе Крыма до конца года появится два новых кинозала

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 20:38 26.08.2024

В Нижнегорском районе благодаря реализации регионального проекта «Культурная среда» появится два новых кинозала с современным оборудованием для комфортного просмотра фильмов. Превращать региональные кинозалы (в том числе и на базе домов культуры) в современные пространства с цифровым оборудованием помогает нацпроект «Культура».

Новая техника позволяет смотреть фильмы в том числе и в формате 3D. Сочная картинка дополняется объемным звуком «Dolby Digital Surround». Кроме того, в залах устанавливаются удобные кресла.

По результатам конкурсного отбора, проведенного Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, победителем стало ООО «Крым кино». Оборудование кинозалов завершится до конца декабря текущего года.

Ранее, в 2021-2022 годах, в Крыму уже были созданы 6 новых кинозалов: 2 в пгт Нижнегорский, 2 в городском округе Красноперекопск и 2 в городском округе Симферополь.

В программе принимают участие учреждения культуры в населенных пунктах с населением до 500 тысяч человек. Для многих любителей кино в регионе проект стал настоящим подарком. Ведь чтобы посмотреть новинку день в день вместе со стартом всероссийского проката, любителям кино приходилось ехать в областной центр – теперь же у них появилась возможность увидеть фильмы отечественного и зарубежного кинематографа одновременно со всей Россией.

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Создание современных кинозалов в малых населенных пунктах позволит жителям региона получить доступ к услугам современного цифрового кинопоказа, знакомиться с новинками кинематографа в комфортных условиях и будет способствовать увеличению интереса к отечественному кинематографу.

Обновленные кинозалы открывают новые страницы в истории культурной жизни в небольших населенных пунктах. Становятся настоящими центрами притяжения.

Напоминаем, что целью регионального проекта является обеспечение в Республике Крым к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)

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