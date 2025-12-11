Прямо сейчас:
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Нижнегорском районе Крыма газифицировано три населенных пункта

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:42 11.12.2025

В Нижнегорском районе Крыма готовы к вводу в эксплуатацию сети газоснабжения в селах Акимовка, Серово и Косточковка.  Об этом в своем Telegram-канале рассказал Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. В частности, в 2021–2022 годах за счет средств федерального бюджета были построены межпоселковые газопроводы к 25 населенным пунктам Нижнегорского района, в том числе до села Акимовка с установкой газорегуляторного пункта.

В текущем году ГУП РК «Крымгазсети» за счет собственных средств выполнило строительство уличных сетей газоснабжения в Акимовке. Объект в селе Косточковка реализован в соответствии с федеральной программой социальной догазификации, разработанной по поручению нашего Президента. Строительство сетей газоснабжения в Серово осуществлялось за счет средств регионального бюджета. Чтобы обеспечить голубым топливом данные населенные пункты, было построено свыше 34 км газопроводов, – говорится в сообщении.

Сергей Аксёнов отметил, что в 2025 году на субсидирование льготных категорий граждан Республики Крым на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведения работ при социальной газификации Правительством РФ направлено порядка 30 млн руб. 9 декабря принято решение о выделении на эти цели еще 3 млн руб.

Поручение Президента – довести газ до каждой улицы, до каждого двора. Работа продолжается, – подчеркнул Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

