В Нижнегорском районе Крыма газифицировано три населенных пункта

В текущем году ГУП РК «Крымгазсети» за счет собственных средств выполнило строительство уличных сетей газоснабжения в Акимовке. Объект в селе Косточковка реализован в соответствии с федеральной программой социальной догазификации, разработанной по поручению нашего Президента. Строительство сетей газоснабжения в Серово осуществлялось за счет средств регионального бюджета. Чтобы обеспечить голубым топливом данные населенные пункты, было построено свыше 34 км газопроводов, – говорится в сообщении.

Сергей Аксёнов отметил, что в 2025 году на субсидирование льготных категорий граждан Республики Крым на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведения работ при социальной газификации Правительством РФ направлено порядка 30 млн руб. 9 декабря принято решение о выделении на эти цели еще 3 млн руб.

Поручение Президента – довести газ до каждой улицы, до каждого двора. Работа продолжается, – подчеркнул Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым