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В Нижнегорском районе оштрафовали подрядчика – за нарушение сроков сдачи объекта
Фото: минздрав РК

В Нижнегорском районе Крыма оштрафовали подрядчика – за нарушение сроков сдачи объекта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:44 18.12.2023

Пятно на репутации.

Прокуратура Нижнегорского района Крыма провела проверку исполнения требований законодательства о контрактной системе. Установлено, что государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Крым «Нижнегорская районная больница» заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Косточковка.

Напомним, ФАП этот торжественно открыли в мае этого года. И вроде никаких нареканий к подрядчику озвучено не было, но…

Срок выполнения работ по вышеуказанному контракту истек в декабре 2022 года, однако фактически ремонтные работы окончены лишь в мае текущего года. В связи с выявленными нарушениями прокурор в отношении предпринимателя вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства), — сообщили в прокуратуре Крыма.

Постановлением суда предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере более 70 тыс. рублей. Для подрядчика – вроде бы и «мелочь», а неприятно… Пятно на репутации.

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