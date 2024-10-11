В Нижнегорском районе Крыма представили итоги реализации нацпроектов

Новые музыкальные инструменты поступили и в детскую школу искусств Нижнегорского района по нацпроекту «Культура» в 2022 году. На сегодня школа искусств, в которой обучается 151 ребенок, обеспечена инструментами и оборудованием на 100%. Были закуплены и поставлены рояли, баяны, аккордеоны, балалайки, домры, ксилофоны, скрипки, виолончели, флейты, кларнеты, тромбоны, трубы, бас-гитары и саксофоны. Также школа получила современное оборудование: интерактивные панели и доски с проекторами, компьютеры, звуковую и световую аппаратуру и мебель. Кроме того, техническое оснащение на сумму 2,8 млн рублей получил Нижнегорский историко-краеведческий музей.

Ученики спортивной школы Нижнегорского района теперь могут проводить спортивные футбольные состязания на новом футбольном поле с современным покрытием благодаря нацпроекту «Демография». Также за годы реализации нацпроекта благоустроили 2 комплекта спортивного оборудования в виде малые спортивных форм и 9 спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом и подготовки к выполнению нормативов ГТО.

Дорожники привели в нормативное ремонт участок региональной трассы Нижнегорское – Белогорск протяженностью 41,5 км благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Рядом с участком дороги от примыкания к трассе Джанкой до подъезда к селу Вишенное Белогорского района расположено 15 населенных пунктов, при этом изношенное состояние асфальтобетонного покрытия долгое время не соответствовало требованиям безопасности дорожного движения. В ходе ремонта на объекте восстановили основание из щебеночно-песчаной смеси, произвели устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия, укрепили обочины, обновили бортовые камни и площадки остановок общественного транспорта, нанесли разметку. Кроме того, активные мероприятия проведены на трассе Красногвардейское — Нижнегорский протяженностью 18 км., Азовское-Нижнегорский (5,6 км.) и ремонту участка автодороги в 2,6 км через Объезд пгт Нижнегорский. Таким образом, за 5 лет реализации нацпроекта в нормативное состояние приведено 4 участка дороги регионального и межмуниципального значения общей протяжённостью более 62 км и 2 искусственных дорожных сооружения протяжённостью около 96 пог м.

В с. Митрофановка Нижнегорского района в рамках выполнения мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году состоялось торжественное открытие нового фельдшерско-акушерского пункта. Для жителей данного района это по истине значимое и долгожданное событие. Отныне граждане, обратившиеся за квалифицированной медицинской помощью, смогут получить ее оперативно и в полном объеме по месту жительства. В новом ФАПе появилось помещение для персонала, для хранения лекарственных средств и расходных материалов, процедурный и кабинет приёма, смотровой и прививочный кабинет, стерилизационная комната, кладовая и санузел.

Здравоохранение – это стратегическое звено для любого района. Для повышения уровня доступности медицинской помощи жителям сельских поселений также поставлен передвижной комплекс. Он оборудован цифровым маммографом, флюорографом и рабочим местом врача. Приобретение передвижных автомобильных диагностических комплексов позволяет повысить доступность оказания медицинской помощи населению, улучшить качество диспансерного наблюдения, увеличить охваты профилактическими и диспансерными осмотрами жителей района. А с целью обеспечения доступности и создания современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в 2019-2020 гг проведена поставка 10 ед. медицинского оборудования.

По нацпроекту «Образование» в Нижнегорском районе открылись 10 центров образования естественно-научной и технологических профилей «Точка роста», в которых обучающиеся осваивают программы общего и дополнительного образования с использованием современного оборудования. Проведено обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в 4 общеобразовательных организациях района.

Так, в Косточковской средней общеобразовательная школе Нижнегорского района в 2021 году подрядчик полностью выполнил капитальный ремонт спортивного зала, где создан спортивный клуб. Реализация таких проектов – это еще один шаг к созданию комфортных условий для учащихся и преподавателей. У детей появилась реальная возможность с интересом заниматься спортом. Провели внутренние отделочные работы, обустроили раздевалки, душевые, санузлы, провели новую проводку сетей электричества и установили освещение. Кроме того, спортивный зал пополнился новым спортивным оборудованием.

Обустройство общественных территорий — важный этап в повышении качества жизни населения и создании привлекательных мест для отдыха. Уютные аллеи и удобные скамейки привлекают жителей к проведению свободного времени на свежем воздухе. Так, с целью формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в Нижнегорском районе проведено благоустройство 5 общественных территорий. Обустроенные парковые зоны создают благоприятную атмосферу для прогулок, спортивных мероприятий и способствуют общению людей.

В республике созданы благоприятные условия для поддержки и развития инициатив начинающих предпринимателей Крыма. За счёт средств нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» ежегодно реализуется поддержка фермеров и кооперативов агропромышленного комплекса, получивших государственную поддержку. Успешно реализовали свои проекты и 2 индивидуальных предпринимателя Нижнегорского района, получив гранты в форме субсидий на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства и сельской кооперации.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)