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В Нижнегорском районе суд наказал водителя, по вине которого погиб велосипедист

В Нижнегорском районе Крыма суд наказал водителя, по вине которого погиб велосипедист

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 21:07 27.02.2024

В Нижнегорском районе Крыма осужден водитель, по вине которого погиб велосипедист. Судом установлено, что в мае 2023 года осужденный, управляя автомобилем «Лада ВИС 234900», двигаясь с превышением допустимой скорости по автодороге «Нижнегорский – Белогорск», допустил наезд на велосипедиста, который двигался по ходу движения транспортного средства. От полученных травм пострадавший скончался в учреждении здравоохранения.

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Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 1 году и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортным и средствами на срок 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

В Нижнегорском районе Крыма суд наказал водителя, по вине которого погиб велосипедист

Фото: прокуратура РК.

 

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