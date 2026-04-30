В ночь на 2 мая по всей территории России можно будет наблюдать цветочное полнолуние

Первое из двух полнолуний мая произойдет завтра, в ночь с 1 на 2 мая, и будет видно по всей территории страны. Самый простой способ увидеть восход Луны – найти на горизонте точку, куда садится Солнце, и развернуться на 180 градусов: Луна появится в противоположной части неба примерно в это же время, – рассказали ученые.

Полнолуние называют цветочной Луной, поскольку в это время в Северном полушарии начинается разгар цветения, пояснили в Лаборатории.

Астрономы добавили, что главной особенностью мая станет второе полнолуние, которое произойдет в последний день месяца, так называемая голубая Луна.

Название в данном случае не имеет никакого отношения к цвету, а берет начало из английской идиомы «когда Луна станет голубой» (несет примерно тот же смысл, что и «после дождичка в четверг», то есть почти никогда, что в случае дождичка, впрочем, не очевидно), – указали в Лаборатории солнечной астрономии.

В отличие от зимних полнолуний, когда спутник Земли можно увидеть высоко над головой, поздней весной и летом луны поднимаются над горизонтом очень незначительно (на 10–20 градусов), поэтому для наблюдения нужен чистый вид на восток, желательно не закрытый близко расположенными деревьями и домами, посоветовали ученые.

Кроме того, 24 апреля сообщалось, что самая яркая на небе комета C/2025 R3 сейчас проходит около Солнца и в ближайшие дни будет доступна для наблюдений на снимках из космоса.

