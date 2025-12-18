В ночь на 22 декабря в Крыму можно будет увидеть пик звездопада

С 21 на 22 декабря, в самую длинную ночь года, наблюдаем звездопад из созвездия Малая Медведица. Метеорный поток Урсиды подарит до 10 метеоров в час. Луна не помешает наблюдению метеоров, так как 20 декабря пройдет фазу новолуния, – сообщили в планетарии.
Активность звездопада ожидается с 17 по 26 декабря, пик придется на 22 декабря в 19 часов по Москве.
Уточняется, что Урсиды можно будет наблюдать в Северном полушарии в течение всей ночи над северным горизонтом. Чтобы хорошо разглядеть падающие звезды, желательны безоблачное небо, отсутствие городской подсветки и ясная погода.
С 7 по 17 декабря Земля проходит через поток Геминиды – один из самых ярких ежегодных метеорных потоков. Научный интерес Геминид заключается в возможности изучить, как разрушаются астероиды и каким образом пылевые частицы взаимодействуют с солнечным излучением.
источник: РИА Новости Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и мир
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и мир