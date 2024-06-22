В ночь на 22 июня на автомобилях МЧС России в Севастополе зажгли проблесковые маячки

83 года назад в 3 часа 13 минут для Севастополя началась Великая Отечественная война. Тогда на город посыпались магнитно-акустические мины. Одна из них упала на жилой дом по улице Подгорной (ныне Нефёдова). От взрыва погиб 21 человек, 136 получили ранения. Это были первые жертвы войны, которая прокатилась по русской земле страшным, неумолимым чёрным вихрем.

И сегодня горожане не забывают тех скорбных событий. В ночь на 22 июня ровно в 3:13 во всех пожарно-спасательных частях МЧС России в Севастополе состоялась минута молчания. Были приспущены флаги. В едином патриотическом порыве дежурные караулы склонили головы в знак памяти о погибших и глубокого уважения к Подвигу защитников Родины. Ночные улицы у фасадов частей осветили огни проблесковых маячков автомобилей МЧС России, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Просмотры: 5