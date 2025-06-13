В ночь на пятницу Землю накрыла сильная магнитная буря

В ночь на пятницу Землю накрыла магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

На Земле зарегистрирована и не прекращается магнитная буря, достигшая уровня G2.3. Балл события G2.3 находится выше среднего уровня и превышает порог, начиная с которого становится заметно влияние на энергетические системы и на распространение радиоволн, – сказано в сообщении.

Причины бури на данный момент не очевидны, отметили ученые. Средства измерения показывали в последние часы заметный рост плотности плазмы, а также индукции магнитного поля в окружающем Землю солнечном ветре. В то же время скорость плазмы (главный индикатор прихода к Земле выбросов массы или потока вещества из корональной дыры) не повышена.

Также ученые рассказали, что в ближайшие сутки (в ночь с 13 на 14 июня) прогнозируется начало воздействия на Землю крупной корональной дыры, хорошо видимой уже сейчас в южном полушарии Солнца. Это позволяет предположить, что Земля в данный момент взаимодействует с плотным веществом на краю корональной дыры.

Внутри корональных дыр плазма, как правильно, сильно разрежена, что иногда компенсируется скачком плотности на их границах. Если это так, то скорость солнечного ветра, которая пока находится без изменений, может начать расти раньше графика уже сегодня, 13 июня, в течение дня, предупреждают ученые. И отмечают, что продолжительность и возможную силу текущей бури пока прогнозировать сложно.

Пока можно лишь констатировать, что планета преждевременно входит в 2-3-дневный отрезок сложной геомагнитной обстановки с сильными колебаниями геомагнитных индексов. При прошлом прохождении данной дыры перед Землей, в мае 2025 года, пиковые значения зарегистрированных тогда магнитных бурь находились в диапазоне G2-G3, – сказано в сообщении.

Новый солнечный удар на планете ожидается также 24 и 25 июня. По данным ученых, в эти дни на Землю снова обрушатся геомагнитные возмущения уровня G1.

Затем в течение трех дней геомагнитная обстановка будет оставаться возбужденной, добавили ученые.

4 июня утром завершилась магнитная буря, длившаяся в течение 66 часов практически без перерывов. Она стала самой длительной с апреля 2017 года. В период геомагнитных возмущений медики рекомендуют нормально отдыхать, питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки, но не забывать про утреннюю зарядку.

источник: РИА Новости Крым