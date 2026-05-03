В ночь на воскресенье в Чёрном море произошло землетрясение
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:28 03.05.2026

В Черном море произошло землетрясение магнитудой 2,9. Эпицентр землетрясения находился на глубине в десять километров и югу от Керчи. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров в 151 километре от Керчи и в 118 километрах к юго-юго-востоку от Феодосии, говорится в сообщении. Как уточняют сейсмологи, толчки были зафиксированы накануне в ночь на воскресенье в 23:26.

28 апреля серия землетрясений с максимальной магнитудой 3,4 произошла в Турции, а днем ранее – с максимальной магнитудой 4,3. Самый сильный толчок также случился на востоке страны. Обошлось без жертв и разрушений.

источник: РИА Новости Крым 

