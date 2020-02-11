В ночном ДТП на трассе «Таврида» пострадала пассажирка автобуса

Накануне ночью (в 1:10) на трассе «Таврида» произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса.

Водитель автобуса «MAN S 2000», гражданин 1963 г.р., двигаясь по автодороге Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, со стороны г. Феодосия — в направлении г. Керчь, на 11 км + 800 м трассы не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего совершил наезд на стоящий в попутном направлении грузовой автомобиль «IVECO STRALIS» с полуприцепом, под управлением гражданина 1968 г.р, — сообщили в ГИБДД.

В результате ДТП пострадала пассажир автобуса «MAN S2000». С предварительным диагнозом «инородное тело в глазах, закрытый перелом большого пальца левой кисти, ушиб большого пальца левой стопы» пострадавшая была госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.