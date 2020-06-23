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В ночном ДТП в Сакском районе Крыма погиб человек
Фото: ВК

В ночном ДТП в Сакском районе Крыма погиб человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 11:39 23.06.2020

22 июня, примерно в 0:20 в Сакском районе Крыма произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, еще двое получили повреждения.

Предварительно, 33-летний водитель за рулем легкового автомобиля «Chevrolet», двигаясь со стороны Симферополя в сторону Красноперекопска, выехал на полосу встречного движения, на которой врезался в ехавший навстречу автомобиль «Mercedes». В результате ДТП водитель «Chevrolet» погиб, — сообщили в ГИБДД.

Экипаж «немца» (водитель и пассажир) получил серьезные травмы, госпитализирован. На месте аварии работали се оперативные службы. Правоохранители проводят проверку.

В ночном ДТП в Сакском районе Крыма погиб человек

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