В ноябре на Крымском мосту ограничат движение транспорта

Движение автомобилей на Крымском мосту могут ограничить в ноябре. Причина — противопожарные учения. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань».

Министерство транспорта Российской Федерации и Росавтодор информируют участников дорожного движения о проведении на Крымском мосту тренировки по противопожарной безопасности в период с 0:00 9 ноября по 23.59 11 ноября 2021 года. Возможно кратковременное ограничение движения по автодорожной составляющей сооружения, – говорится в сообщении.

Подобные учения проводятся на Крымском мосту несколько раз в год, ограничения движения – кратковременные.