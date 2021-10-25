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В ноябре на Крымском мосту ограничат движение транспорта
Фото: ФКУ "Упрдор "Тамань"

В ноябре на Крымском мосту ограничат движение транспорта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:05 25.10.2021

Движение автомобилей на Крымском мосту могут ограничить в ноябре. Причина — противопожарные учения. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань».

Министерство транспорта Российской Федерации и Росавтодор информируют участников дорожного движения о проведении на Крымском мосту тренировки по противопожарной безопасности в период с 0:00 9 ноября по 23.59 11 ноября 2021 года. Возможно кратковременное ограничение движения по автодорожной составляющей сооружения, – говорится в сообщении.

Подобные учения проводятся на Крымском мосту несколько раз в год, ограничения движения – кратковременные.

В ноябре на Крымском мосту ограничат движение транспорта

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