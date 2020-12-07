В Нотариальной палате города Севастополя состоялось общее собрание

2 декабря 2020 года Нотариальная палата города Севастополя провела внеочередное общее собрание. Традиционно, открыла мероприятие президент Палаты Ольга Каленкович докладом о деятельности в текущем году.

2020 год преподнес много сюрпризов и корректив в привычную работу не только нотариата, но и всего мира. Пандемия, развернувшаяся в масштабах планеты, заставила во многом перестроить работу и освоить новый, ранее используемый скорее в качестве исключения, дистанционный формат взаимодействия. Но, несмотря на это, все задачи, которые нотариат Севастополя ставил для себя на 2020 год, были успешно выполнены, — отмечают в Нотариальной палате города Севастополя.

В частности:

Палата обеспечила плановое повышение квалификации нотариусов, в соответствии с действующим законодательством;

организовала и провела два семинара для коллег;

в полном объеме обеспечила печатной и бланочной продукцией, необходимой в нотариальной деятельности;

представители Палаты вели работу по правовому просвещению и консультированию граждан;

велась работа по организации взаимодействия с органами ЗАГС, Севреестром, территориальным органом Минюста России, Правительством Севастополя;

в преддверии вступления в силу изменений законодательства, позволяющих совершать нотариальные действия в удаленном формате, нотариусы города Севастополя были обеспечены графическими планшетами для проставления подписи граждан на электронных нотариальных документах.

Кроме того, учитывая конъюнктуру текущего года, нотариальная палата взяла на себя обязанность по обеспечению нотариусов города Севастополя пропусками на период действия ограничительных мер в апреле-мае 2020 года; медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими средствами.

В запланированном объеме проведена работа по благотворительной деятельности Палаты:

к юбилею Дня Победы оказана адресная помощь ветеранам Великой Отечественной войны;

оказана благотворительная помощь севастопольскому детскому дому, дому малютки и обществу слабовидящих.

После завершения доклада Президента, согласно повестке дня, были рассмотрены вопросы по внесению изменений в Устав НПГС, утверждению объема социальной поддержки нотариусов, утверждению бюджета Палаты на 2021 год.

Подводя итоги работы за год, по сложившейся традиции, президент Палаты поощрила коллег за достижения в работе. Так благодарностями были отмечены нотариусы Елена Боровская и Мария Шанькова за работу в «Линии правовой помощи Федеральной нотариальной палаты», в период действия ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), по вопросам, касающимся нотариальной деятельности. Нотариус Анна Бокань награждена почетной грамотой за высокий уровень организации и ведения нотариального делопроизводства, отмеченный во время проведения плановой проверки исполнения профессиональных обязанностей нотариусом в 2020 году, за добросовестное исполнение обязанностей председателя Комиссии по методической работе и изучению практики применения законодательства в сфере нотариата и безотлагательную помощь коллегам в решении профессиональных задач.

Источник: Нотариальная палата Севастополя