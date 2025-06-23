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В Нотариальной палате Севастополя обсудили реализацию закона об архивном деле﻿
фото: Нотариальная палата Севастополя

В Нотариальной палате Севастополя обсудили реализацию закона об архивном деле﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 13:13 23.06.2025

Вчера в Нотариальной палате города Севастополя состоялось рабочее совещание по вопросу реализации положений пунктов 5-6 статьи 9 Закона города Севастополя от 18 апреля 2025 г. № 849-ЗС «Об архивном деле в городе Севастополе».

В рабочей встрече приняли участие:

  • президент нотариальной палаты Ольга Каленкович,
  • начальник Управления Министерства юстиции России по Севастополю Наталья Черненкова,
  • заместитель директора Департамента управления делами Губернатора и Правительства Севастополя Мария Мякишева,
  • начальник Управления административно-хозяйственного обеспечения Департамента управления делами Губернатора и Правительства Севастополя Вячеслав Бакута,
  • заместитель начальника Управления – начальник отдела формирования Архивного фонда и осуществления государственного контроля Управления архивным делом в городе Севастополе Департамента управления делами Губернатора и Правительства Севастополя Елена Поплавская,
  • начальник отдела организации архивной работы и государственного учета Управления архивным делом в городе Севастополе Департамента управления делами Губернатора и Правительства Севастополя Оксана Воронова.
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Закон «Об архивном деле в городе Севастополе» регулирует организацию хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в городе Севастополе.

Предметом обсуждения на рабочей встрече являлось согласование проекта порядка передачи в нотариальную палату нотариальных документов, сформированных и находящиеся на территории города Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию, а также их хранение, комплектование, учет и использование. Упомянутый порядок, устанавливается Правительством Севастополя и согласовывается с нотариальной палатой.

Собравшиеся обсудили проект порядка, выявили пункты нуждающиеся в доработке. Все внесенные изменения будут дополнительно согласованы с нотариальной палатой.

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

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