В Нотариальной палате Севастополя обсудили реализацию закона об архивном деле﻿

Вчера в Нотариальной палате города Севастополя состоялось рабочее совещание по вопросу реализации положений пунктов 5-6 статьи 9 Закона города Севастополя от 18 апреля 2025 г. № 849-ЗС «Об архивном деле в городе Севастополе».
В рабочей встрече приняли участие:
- президент нотариальной палаты Ольга Каленкович,
- начальник Управления Министерства юстиции России по Севастополю Наталья Черненкова,
- заместитель директора Департамента управления делами Губернатора и Правительства Севастополя Мария Мякишева,
- начальник Управления административно-хозяйственного обеспечения Департамента управления делами Губернатора и Правительства Севастополя Вячеслав Бакута,
- заместитель начальника Управления – начальник отдела формирования Архивного фонда и осуществления государственного контроля Управления архивным делом в городе Севастополе Департамента управления делами Губернатора и Правительства Севастополя Елена Поплавская,
- начальник отдела организации архивной работы и государственного учета Управления архивным делом в городе Севастополе Департамента управления делами Губернатора и Правительства Севастополя Оксана Воронова.
Закон «Об архивном деле в городе Севастополе» регулирует организацию хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в городе Севастополе.
Предметом обсуждения на рабочей встрече являлось согласование проекта порядка передачи в нотариальную палату нотариальных документов, сформированных и находящиеся на территории города Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию, а также их хранение, комплектование, учет и использование. Упомянутый порядок, устанавливается Правительством Севастополя и согласовывается с нотариальной палатой.
Собравшиеся обсудили проект порядка, выявили пункты нуждающиеся в доработке. Все внесенные изменения будут дополнительно согласованы с нотариальной палатой.
источник: Нотариальная палата города Севастополя
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