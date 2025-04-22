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В Нотариальной палате Севастополя состоялось годовое общее собрание
фото: Нотариальная палата Севастополя

В Нотариальной палате Севастополя состоялось годовое общее собрание

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 16:04 22.04.2025

18 апреля состоялось общее годовое собрание членов Нотариальной палаты города Севастополя.

Открыли деловую встречу главы Комиссий Палаты, предоставив вниманию собравшихся отчеты о проделанной в течение 2024 года работе.

Отдельного внимания нотариусов удостоился отчет о работе Ревизионной комиссии в истекшем году. После завершения доклада коллеги утвердили акт Ревизионной комиссии о результатах ревизий финансово-хозяйственной деятельности нотариальной палаты.

Далее, президент Палаты Ольга Каленкович и управляющий делами Марина Кот озвучили доклад о деятельности нотариальной палаты за истёкший год.

По завершению докладов, протокольная часть мероприятия продолжилась рассмотрением вопросов текущей деятельности, которые относятся, в соответствии с Уставом некоммерческой организации, к компетенциям общего собрания, а именно:

  • корректировка бюджета (сметы-плана) за 2024 год;
  • утверждение годового отчета выполнения бюджета (сметы-плана) за 2024 год;
  • утверждение отчета о выполнении программы социальной поддержки Нотариальной палаты города Севастополя за 2025 год;
  • корректировка бюджета (сметы-плана) нотариальной палаты на 2025 год;
  • страхование жизни и здоровья президента палаты.
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источник: Нотариальная палата города Севастополя

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