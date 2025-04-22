В Нотариальной палате Севастополя состоялось годовое общее собрание

18 апреля состоялось общее годовое собрание членов Нотариальной палаты города Севастополя.

Открыли деловую встречу главы Комиссий Палаты, предоставив вниманию собравшихся отчеты о проделанной в течение 2024 года работе.

Отдельного внимания нотариусов удостоился отчет о работе Ревизионной комиссии в истекшем году. После завершения доклада коллеги утвердили акт Ревизионной комиссии о результатах ревизий финансово-хозяйственной деятельности нотариальной палаты.

Далее, президент Палаты Ольга Каленкович и управляющий делами Марина Кот озвучили доклад о деятельности нотариальной палаты за истёкший год.

По завершению докладов, протокольная часть мероприятия продолжилась рассмотрением вопросов текущей деятельности, которые относятся, в соответствии с Уставом некоммерческой организации, к компетенциям общего собрания, а именно:

корректировка бюджета (сметы-плана) за 2024 год;

утверждение годового отчета выполнения бюджета (сметы-плана) за 2024 год;

утверждение отчета о выполнении программы социальной поддержки Нотариальной палаты города Севастополя за 2025 год;

корректировка бюджета (сметы-плана) нотариальной палаты на 2025 год;

страхование жизни и здоровья президента палаты.

источник: Нотариальная палата города Севастополя