В Новобобровке вышла из берегов река Бага

В Новобобровке, где вышла из берегов река Бага, была угроза подтопления. Однако, по словам вице-губернатора Алексея Парикина, службы сработали оперативно, на месте работает две единицы техники и пять сотрудников Севавтодора. Также присутствуют сотрудники МЧС, МВД, местной администрации.

В настоящее время три моста уже прочищены. Уровень воды еще высокий, но река уже в берегах, и вода уходит, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Алексея Парикина.

Оперативный штаб обращается к севастопольцам с просьбой не выезжать без надобности из дома в связи с тем, что в городе возможны пробки, а на трассах не исключены селевые потоки.

Для ликвидации последствий непогоды на автомобильных дорогах призываем обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу Севавтодора по телефону +7 (8692) 45-56-72, а также в Единую диспетчерскую службу Севастополя — 122.