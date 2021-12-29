В новогодние каникулы парковки в Севастополе будут работать бесплатно

С 31 декабря по 9 января парковки в Севастополе будут бесплатными. Такое поручение дал губернатор Михаил Развожаев в ходе заседания Правительства. Кроме того, до конца января работу платных парковок планируется еще раз проверить и наладить.

Михаил Владимирович поставил задачу еще раз объяснить жителям и гостям города, как работают парковки, как ими пользоваться и какие способы оплаты. Январь мы посвятим тестовому режиму, и все штрафы оставим в уходящем 2021 году. С 1 февраля необходимо будет штрафы оплачивать, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Павла Иено.

Напомним, платные парковки работают в двух районах Севастополя — в центре и в Балаклаве. В центре города час парковки стоит 35 рублей, в Балаклаве – 50 рублей. Существует несколько способов оплаты:

наличными через терминалы PayBerry;

банковской картой через паркоматы;

через мобильное приложение RuРarking – его можно скачать через QR-код или по ссылкам 1 и 2 ;

и ; в личном кабинете на сайте sevparking.ru.

Севастопольцы, проживающие в зоне действия платных парковок, могут приобрести резидентные парковочные разрешения. Они выдаются сроком на один год. Кроме того, есть возможность получить и нерезидентное парковочное разрешение на месяц, полгода или год (т. е. абонемент на соответствующий период). Сделать это можно на региональном портале госуслуг Севастополя или лично обратиться в департамент транспорта по адресу улица Пушкина, 2.

Кроме того, льготные категории граждан — инвалиды I, II, III групп, многодетные семьи, ветераны — могут получить право бесплатной парковки.

Напомним, платная парковка функционирует в Севастополе уже более трех лет, однако раньше автовладельцы ей пользовались, но не оплачивали услугу. Такая ситуация сложилась потому, что к ним невозможно было применить меры административной ответственности из-за пробелов в законодательстве. Сейчас пробелы устранены. Нарушители фиксируются сотрудниками организации «Безопасные дороги Севастополя». Размер штрафа – 1 500 рублей.

Получить всю необходимую информацию о платных парковках можно на портале sevparking.ru или по телефону горячей линии: +7 978 254 19 80.