В новогодние праздники зафиксировали абсолютный максимум температуры

Днем 6 и 7 января в Симферополе был перекрыт абсолютный максимум. Температура воздуха составила 15,9 градусов. Это на 0,2 градуса выше, чем в 1931 году, – рассказали специалисты.

Кроме того, синоптики добавили, что температурный максимум был также перекрыт и на Рождество. Воздух в столице Крыма прогрелся до +17,8, что на 2,2 градуса выше, чем в 1994 году.

Также у нас были сильные ветра до 29 метров в секунду. Это на Ай-Петри. И на Ангарском перевале с 4 на 5 января выпало 25 миллиметров смешанных осадков – мокрого снега с дождем, – уточнили специалисты.

Давая прогноз на выходные, крымские синоптики предупреждают, что жителей полуострова ждет холодный фронт, который пройдет с ночи воскресенья на понедельник. Значительно понизится температура, ожидаются снегопад и сильный ветер.

У нас сегодня прохождение холодного атмосферного фронта. Ждем сильные осадки и усиление ветра. А 11 января будет очередной холодный фронт – ждем сильный ветер и обильные осадки. В Симферополе будет до -5 градусов, – спрогнозировали синоптики.

источник: РИА Новости Крым