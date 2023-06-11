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В Новокаховском округе Херсонской области постепенно сходит вода
Фото: https://t.me/krgumortodox

В Новокаховском округе Херсонской области постепенно сходит вода

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:51 11.06.2023

Из зон подтоплений эвакуировано 7 тысяч человек.

В Новокаховском округе продолжается спад уровня воды. По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, уровень воды в Новой Каховке там понизился до 7 м, а в Алешкинском  и Голопристанском округах — до 1,5 и 2,1 м соответственно. Уже сейчас в Новой Каховке откачивают затопленные подвалы, а коммунальные службы работают на улицах. Там же восстанавливаются электроснабжение и канализационные станции.

Кроме того, по словам Сальдо, прямо сейчас в пунктах временного размещения (ПВР) находятся около 1,5 тыс. человек, а всего из затопленных районов эвакуировано почти 7 тысяч человек. За последние сутки эвакуировано  902 человека. 77 человек с пострадавших территорий госпитализированы в лечебные учреждения области. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Вакцинация и пробы воды.

Вакцинация населения против инфекционных заболеваний началась Еще в Херсонской области стартовала вакцинация против инфекционных заболеваний. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что ситуация после разрушения Каховской ГЭС остается на постоянном контроле ведомства. Анализ питьевой воды из распределительной сети в населенных пунктах Херсонской области, морской воды в Крыму и воды в Северо-Крымском канале не выявил отклонений. С 7 июня на этих территориях отобрана 91 проба.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают мониторинг состояния окружающей среды в Херсонской области. Ведется регулярный отбор проб воды на предмет отклонения от нормативных показателей, — уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Деньги и документы.

С сегодняшнего дня в ПВР начнут выдавать справки пострадавшим лицам о подтверждении факта проживания в зоне ЧС, а все неотложные работы ведутся без остановок даже несмотря на постоянные обстрелы украинских террористов, виновных в этой трагедии.

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Кроме того Владимир Сальдо подписал указ о выплатах пострадавшим при ЧП техногенного или природного характера в Херсонской области. В частности, указ предусматривает выплату в 10 тыс. рублей на человека, 50 тыс. рублей на человека за частично утраченное имущество первой необходимости, а в случае полной утраты — 100 тыс. рублей. Членам семьи выплатят единовременное пособие в размере 1 млн. рулей в случае, если у них погиб член семьи, а тем, кто получил вред здоровью — от 200 до 400 тыс. рублей.

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