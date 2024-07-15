В Новом Херсонесе — бетонное покрытие с историческими черепками

По словам заместителя руководителя проекта Александра Безрукова, командой Военстроя были использованы уникальные технологии. Так, впервые в практике подобного строительства уложено бетонное покрытие с историческими керамическими осколками предметов быта. Новый историко-археологический парк занимает территорию в 24 га, на которой разместились три музея, два туристических центра, храм-парк, квартал реконструкции и большая парковая зона. Сейчас на объекте работают около полутора тысяч рабочих, — отмечает «Севастопольская газета».

По словам А.Безрукова, строители максимально сохранили существующий рельеф и деревья. Кроме того, использовали более 400 единиц архитектурной подсветки. Территорию парка подсветят около пяти-шести видов различных светильников — от небольших ландшафтных до многотонных, на опорах.

Открытие историко-археологического парка намечено на конец июля.

источник: «Севастопольская газета»