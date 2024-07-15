Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Новом Херсонесе — бетонное покрытие с историческими черепками
актуально в республике
В Новом Херсонесе — бетонное покрытие с историческими черепками
фото: Военстрой

В Новом Херсонесе — бетонное покрытие с историческими черепками

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:58 15.07.2024

В преддверии открытия в конце июля историко-археологического парка «Новый Херсонес», рассказали об уникальности нового объекта.

По словам заместителя руководителя проекта Александра Безрукова, командой Военстроя были использованы уникальные технологии. Так, впервые в практике подобного строительства уложено бетонное покрытие с историческими керамическими осколками предметов быта. Новый историко-археологический парк занимает территорию в 24 га, на которой разместились три музея, два туристических центра, храм-парк, квартал реконструкции и большая парковая зона. Сейчас на объекте работают около полутора тысяч рабочих, — отмечает «Севастопольская газета»

По словам А.Безрукова, строители максимально сохранили существующий рельеф и деревья. Кроме того, использовали более 400 единиц архитектурной подсветки. Территорию парка подсветят около пяти-шести видов различных светильников — от небольших ландшафтных до многотонных, на опорах.

Узнайте больше:  195 жителей Севастополя вступили в правоотношения с региональным Отделением СФР по обязательному социальному страхованию.

Открытие историко-археологического парка намечено на конец июля.

источник: «Севастопольская газета»

Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Херсонес таврический

Комментарии для сайта Cackle
Херсонес таврический
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.