В Новом Херсонесе почти достроили Музей Крыма

Эксклюзивные дизайнерские решения разработаны Сретенскими архитектурными мастерскими. К примеру, уникальная конструкция потолка музея, сочетание алюминия и краски в отделке стен, мраморный пол. Уже скоро здесь появится новая достопримечательность Крыма, — отмечает Андрей Евтушенко.

Четырехэтажный музей Крыма занимает около 12 тысяч квадратных метров площади. В здании разместится восемь экспозиционных пространств. Там будет панорамный кинотеатр, медиазал и иммерсионный зал.

Параллельно с музеем Крыма строители возводят музей Античности и Византии, амфитеатр, ремесленные мастерские, научно-образовательные и молодежные центры. Центры уже практически готовы к сдаче. Работу над всем комплексом завершат уже в этом году.

Директор Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история Иван Есин на выставке «Россия» заявил, что историко-археологический комплекс не имеет аналогов в стране и лишь несколько комплексов в мире можно сравнить с тем, что будет создано в Севастополе. При этом парк даст большое количество рабочих мест специалистам из разных сфер.

Завершить строительство всех объектов Нового Херсонеса должны в 2024 году.

источник: «Севастопольская газета»