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В Новом Херсонесе почти достроили Музей
иллюстрация: ППК «Военно-строительная компания»

В Новом Херсонесе почти достроили Музей Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:07 17.01.2024

Военные строители, сообщает «Севастопольская газета», уже благоустраивают территорию возле музея Крыма и устанавливают фонтаны. Сейчас на объекте, который входит в историко-археологический парк «Херсонес Таврический», работает 110 человек.

В музее Крыма выполнены в полном объеме все фасадные работы, закончена большая часть отделочных работ. В данный момент мы укладываем мрамор на пол и работаем над устройством архитектурно-художественной подсветки здания и установкой фонтанов, — отмечает военстроевец Андрей Евтушенко.

«Военно-строительная компания» на своем сайте выложила видео, на котором видна высокая готовность объекта. По словам А.Евтушенко, прилегающая территория будет вымощена гранитной брусчаткой. А на клумбы только возле музея Крыма высадят более двух тысяч растений. Кстати, музей будет подсвечиваться и ночью — свет будет ненавязчивым и приглушенным. Здание будет выглядеть роскошно как снаружи так и внутри.

Эксклюзивные дизайнерские решения разработаны Сретенскими архитектурными мастерскими. К примеру, уникальная конструкция потолка музея, сочетание алюминия и краски в отделке стен, мраморный пол. Уже скоро здесь появится новая достопримечательность Крыма, — отмечает Андрей Евтушенко.

Четырехэтажный музей Крыма занимает около 12 тысяч квадратных метров площади. В здании разместится восемь экспозиционных пространств. Там будет панорамный кинотеатр, медиазал и иммерсионный зал.

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Параллельно с музеем Крыма строители возводят музей Античности и Византии, амфитеатр, ремесленные мастерские, научно-образовательные и молодежные центры. Центры уже практически готовы к сдаче. Работу над всем комплексом завершат уже в этом году.

Директор Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история Иван Есин на выставке «Россия» заявил, что историко-археологический комплекс не имеет аналогов в стране и лишь несколько комплексов в мире можно сравнить с тем, что будет создано в Севастополе. При этом парк даст большое количество рабочих мест специалистам из разных сфер.

Завершить строительство всех объектов Нового Херсонеса должны в 2024 году.

источник: «Севастопольская газета» 

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