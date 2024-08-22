В «Новом Херсонесе» вход по предварительной регистрации отменили

комплекса. Изначально получить бесплатный билет можно было только после брони билета на сайте.

Предварительную регистрацию на вход отменили в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» в Севастополе, сообщается в

Важное обновление для всех посетителей музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес»: с сегодняшнего дня регистрация на вход больше не требуется. Это означает, что любой желающий может посетить комплекс без необходимости заранее получать бесплатный билет, — говорится в сообщении.

Уточняется, что при этом досмотр на входе в парк остается обязательным, а музейные экспозиции и экскурсионные программы работают по расписанию.

О комплексе

Херсонес был основан как греческая колония в 424-421 годах до н.э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. Музей на территории городища действует уже больше века, а вот создание историко-археологического парка рядом с ним началось несколько лет назад. Комплекс включает несколько музеев и других объектов, а также обширную парковую территорию.

По данным фонда «Моя история», который курировал создание парка, общая площадь всей территории историко-археологического парка — 22,4 га, общая площадь зданий комплекса — 144 тыс. кв. м, а площадь художественных фасадов 70 тыс. кв. м. Площадь благоустройства территории — 170 тыс. кв. м, в том числе посажено более 40 тыс. кустарников и деревьев, установлены 103 скульптурные композиции. Для комплекса было проложено более 100 км инженерных коммуникаций.

источник: ТАСС