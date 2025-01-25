В «Новом Херсонесе» впервые отпраздновали Татьянин день

В музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» ночью 25 января состоялось празднование Татьяниного дня. Здесь собрались студенты и преподаватели севастопольских вузов. С праздником их поздравили губернатор Севастополя Михаил Развожаев и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

В полночь в Свято-Владимирском соборе началась Божественная литургия, посвященная святой мученице Татьяне — покровительнице российских студентов. В храме собралось порядка тысячи студентов из всех вузов Севастополя. Затем состоялся крестный ход в храм-парк в «Новом Херсонесе», где состоялся молебен. Следом гости переместились в Византийский квартал, где для них была подготовлена трапеза и развлекательная программа.

Празднование Татьяниного дня с давних времен включало обязательное посещение молебна в храме, после которого студентов собирали за братской трапезой. Сегодня именно эту традицию мы возродили в нашем музейно-храмовом комплексе. И знаете, на службе в храме было удивительное ощущение единения всех, кто на нее пришел, и самое главное — ощущение того, что мы стоим на пороге возрождения нашей страны. Дорогие ребята, именно вам добиваться новых успехов, именно вам — делать страну вновь великой и сильной, и я уверен, что у вас всё получится, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева. Ребята, я в первую очередь хотел бы поблагодарить вас всех за то, что вы приехали сюда. Это ночь, я знаю, как студенты любят поспать, особенно в конце недели. Но вот вы собрались здесь для того, чтобы нам продолжить ту самую старинную традицию Татьяниного дня, старинную традицию дня студента. Надеюсь, что эта традиция с каждым годом будет все более интересной, все более организованной и все более захватывающей и веселой. С праздником! Храни вас всех Господь, — обратился к студентам митрополит Тихон.

В Византийском квартале студенты, преподаватели, ректоры и священнослужители объединились за одним столом. Всех ребят сытно и вкусно накормили блюдами, приготовленными на огне, угостили облепиховым чаем. Для студентов устроили караоке, по видео их поздравили Александра Пахмутова, Никита Михалков, Дмитрий Певцов. В таверне «Нового Херсонеса» в каждом зале были развлечения настольные игры, песни под гитару, а в Византийском дворике молодые люди и девушки устроили танцы.

Справочно:

История главного российского студенческого праздника насчитывает более 250 лет и связана с православным календарем. Именно 25 (12 по старому стилю) января 1755 года, в день, когда церковь чтит память святой мученицы Татьяны, граф Шувалов представил Императрице Елизавете Петровне проект Московского университета. В 1791 году при Московском государственном университете был открыт домовой храм Мученицы Татианы. С тех пор праздник святой Татьяны стал Днем российских студентов. 25 января 2005 года вышел Указ Президента Российской Федерации Владимира Путина «О Дне российского студенчества».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя