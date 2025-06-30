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В новом корпусе крымского санатория «Днепр» начались фасадные работы
фото: пресс-служба «Единого заказчика»

В новом корпусе крымского санатория «Днепр» начались фасадные работы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:38 30.06.2025

В новом спальном корпусе санатория «Днепр» Федеральной налоговой службы России в Крыму началось устройство фасадов. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

Общая площадь cмонтированных фасадов составит около 3200 кв. метров. Строителям предстоит выполнить большой объем работ по их устройству, так как внешний вид здания представляет собой сложную геометрическую форму. Сейчас на объекте ведутся работы по остеклению, устройству наружных стен и внутренних перегородок, монтажу инженерных систем и внутренняя отделка помещений, — рассказали в пресс-службе компании.

В пресс-службе «Единого заказчика» добавили, что общая площадь строящего корпуса превышает 9,5 тыс. кв. метров. Завершить его строительство планируется в 2025 году.

В новом спальном корпусе появятся однокомнатные и двухкомнатные двухместные номера, каждый из которых будет оснащен санузлом и балконом. Также в здании разместят ресторан, хозяйственно-бытовые, служебные и административные помещения.

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Прилегающая территория объекта будет полностью благоустроена, строители создадут комфортную среду для посетителей: обустроят удобные проезды, освещенные пешеходные дорожки и комфортные прогулочные зоны. Также планируется разместить открытый бассейн.

Санаторий «Днепр» ФНС России специализируется на лечении заболеваний в области кардиопульмонологии, неврологии, стоматологии и травматологии-ортопедии. На его территории расположены старинный реликтовый парк, лечебная база, спортивная инфраструктура и крытый бассейн с морской водой.

Объект реализуется ППК «Единый заказчик» в рамках комплексной государственной программы «Строительство», куратором которой является Минстрой России.

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