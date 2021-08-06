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«Верево Сити»
В новом учебном году в школы Крыма пойдут 24 700 первоклассников
Фото: https://rk.gov.ru/ru/article/show/12761

В новом учебном году в школы Крыма пойдут 24 700 первоклассников

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:01 06.08.2021

Школы Крыма готовятся к началу нового учебного года. Как отметили в республиканском минобразе, образовательная сеть региона насчитывает 420 дошкольных образовательных организаций, 545 общеобразовательных организаций, 36 организаций профессионального образования, 71 организацию дополнительного образования.

В общеобразовательных организациях в новом учебном году будут обучаться более 222 000 человек, из них 24 700 первоклассников. К началу учебного года в образовательных организациях проводятся капитальные и текущие ремонты, обновление материально-технической базы, получение актов готовности к началу нового учебного года.

Для реализации в 2021/2022 учебном году в общеобразовательных организациях Республики Крым образовательного процесса в очной форме обеспечено выполнение санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций к устройству, содержанию и организации    работы    в    условиях    сохранения    рисков   распространения COVID-19.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора с целью создания безопасных условий с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации проведена работа по обеспечению всех общеобразовательных организаций достаточным запасом антисептических и дезинфицирующих средств, оборудованием для обеззараживания воздуха для работы в присутствии людей (в соответствии с техническими характеристиками приборов и площадью помещений). Оснащение образовательных организаций приборами для обеззараживания воздуха началось еще в прошлом году и на сегодняшний день составляет – 19459 приборов. В настоящее время в образовательных организациях имеется 3675 приборов для проведения бесконтактной термометрии, — отметили в Совмине РК.

Администрациями образовательных организаций проводятся мероприятия разъяснительного характера для всех участников образовательного процесса о мерах сохранения здоровья, способах профилактики и снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.

В 2021/2022 учебном году все учащиеся 1-4 классов (96555 чел.) будут обеспечены горячим питанием за счет средств федерального и республиканского бюджетов. 423 общеобразовательные организации получают федеральную субсидию и 101 общеобразовательная организация – республиканскую. Стоимость одноразового горячего питания на одного учащегося 1-4 классов составляет 60,13 рублей, — уточнили в минобразе РК.

Для более 21 тысячи нуждающихся учащихся, проживающих в сельской местности, будет организована бесплатная перевозка 472 автобусами.

В новом учебном году в школы Крыма пойдут 24 700 первоклассников

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