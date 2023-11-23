В Новороссийске простились с моряком-черноморцем, командиром  десантного катера

Посмертно награжден орденом Мужества.

В Новороссийске простились со старшим мичманом Военно-морского флота, казаком хуторского общества «Невский» Денисом Никитиным, погибшим при выполнении задач специальной военной операции. Как сообщается на сайте Черноморского окружного казачьего общества, старший мичман геройски погиб, спасая свой корабль от попадания вражеского дрона. Посмертно он был награжден орденом Мужества.

Денис Никитин родился 18 февраля 1981 года в городе Ужур Красноярского края, окончил учебное заведение и был призван на срочную службу в Черноморском флоте. Затем отучился на мичмана, исполнял свои обязанности в различных должностях на Новороссийской военно-морской базе.

Командир десантного катера ЧФ, старший мичман Денис Никитин погиб при отражении атаки морских беспилотников ВСУ. И хотя официально это не сообщается, очевидно, речь идет о вражеской атаке утром 10 ноября. Тогда, по информации Telegram-канала «Рыбарь», в бухту Узкая (на западе Крыма) проникли четыре вражеских морских дрона, целью которых были стоящие там катера Черноморского флота. Атака была отражена, но не без потерь…

Денису Никитину было 42 года, всю свою жизнь он связал с морем, командовал катером проекта 11770 «Серна». Без мужа и отца остались жена и дочери-подростки. Заботу о них возьмут на себя не только власти и боевые соратники моряка, но и казаки.

Вечная память герою-черноморцу!