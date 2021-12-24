В Новый год – без долгов. В Крыму дорожные инспекторы «стимулируют» нерадивых водителей

На дорогах Крыма – операция «Должник».

С 24 по 30 декабря сотрудники ГИБДД проводят на дорогах Крыма оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». В частности, такие мероприятия уже проводятся в Красногвардейском районе.

Органы внутренних дел уделяют серьезное внимание вопросу взыскания штрафов с каждого правонарушителя. Однако далеко не все правонарушители своевременно оплачивают их. При этом кто-то злонамеренно не торопится заплатить наложенный штраф, другие же попросту забывают о наличии наложенного взыскания. При этом, независимо от причин неуплаты, сами неплательщики подвергают себя довольно-таки серьезному наказанию. Напоминаем: административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, — подчеркнули в ГИБДД.

Отметим, что административная ответственность за неуплату административного штрафа в установленный законом срок закреплена ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, которая предусматривает возможность назначения административного наказания в виде наложения административного штрафа в двукратном размере, административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

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