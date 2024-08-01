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В Новый Херсонес пригласили представителей ЮНЕСКО
автор фото: Ирина Клочкова ("Севастопольская газета")

В Новый Херсонес пригласили представителей ЮНЕСКО

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 15:29 01.08.2024

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пригласил представителей ЮНЕСКО приехать в Крым и восхититься тем, каким стал Херсонес Таврический. Таким образом он отреагировал на попытки Минкульта Украины добиться включения Херсонеса Таврического в список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой разрушения.

Нет худа без добра. Представители ЮНЕСКО при желании могут приехать в Крым, в Херсонес Таврический и восхититься тем, каким он стал, — цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

С 2014 года Секретариат ЮНЕСКО не поддерживает контакты с администрациями объектов из списка Всемирного наследия в Крыму. Информацию по их мониторингу в ЮНЕСКО готовят по материалам, подготовленных в Киеве.

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Доступ в новый историко-археологический парк «Херсонес Таврический» в Севастополе — Новый Херсонес открылся 30 августа для всех желающих. Он расположен на территории вне стен древнего городища. Перед строительством там были проведены масштабные археологический раскопки.

Древний город Херсонес Таврический и его хора были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО 23 июня 2013 года включил.

источник: «Севастопольская газета»

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