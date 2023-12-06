В ноябре крымчане набирали номер экстренных вызовов «112» свыше восьмидесяти тысяч раз

С 1 по 30 ноября на единый номер экстренных вызовов «112» поступило 81 219 вызовов. Министр ЧС РК Сергей Садаклиев, рассказал, о чем именно сообщали крымчане:

В «Скорую помощь» на номер «103» было переведено 7 186 вызовов, в полицию на «102» – 6 055 вызовов, на номер «101» переадресовано 1 126 вызовов, а на номер «104» — 878, переведено на ЕДДС (львиная доля — ноябрьский шторм – ред.) – 16 796 вызовов.

Кроме того в 4 073 случаях людям была оказана онлайн-консультация, а 152 звонка расценены как «детская шалость».

В МЧС Республики Крым напоминают, что номер 112 может быть использован для вызова следующих оперативных служб:

пожарной охраны;

полиции;

скорой медицинской помощи;

аварийной службы газовой сети;

«Антитеррор».