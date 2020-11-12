В Объединении Общественного Движения «Доброволец» — «Здоровые Силы Севастополя» – пополнение

За относительно недолгое время своего существования активисты Объединения «Здоровые Силы Севастополя» проявили себя в волонтёрской деятельности. В непростые моменты «коронавирусной самоизоляции» волонтеры-общественники поддержали ветеранов севастопольского спорта, оказали поддержку членам членов Федераций — участников Объединения, уже после «карантина» приняли участие в организации и проведении не только спортивных, но и культурно-массовых мероприятий.

В Общественном Движении «Доброволец» отмечают: «Здоровые силы Севастополя» помогают чувствовать потенциал энергичных людей, готовых направить его на процветание родного города.

Рады представить новых участников «Здоровых Сил» — сильных духом спортсменов, занимающихся смешанными единоборствами ММА — сеть спортивных клубов «Сафари-спорт», клуб единоборств «Князь Владимир». Более 400 спортсменов занимаются этим серьёзным спортом в спортивных залах сети. Учредители и руководители направления – Максим Борисенко и Никита Семеновский всячески пытаются продвигать и развивать этот вид спорта в Севастополе, достигая высоких результатов. Воспитанники клубов — известные спортсмены и подающая надежды молодёжь, новички, которые только делают первые шаги на пути к успеху, — единый целостный мощный организм. И они готовы работать не только в спортивных залах, но и приносить пользу Севастополю на общественном поприще. Приветствуем новых участников «Здоровых Сил Севастополя», — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

Общественное Движение «Доброволец» принимает организацию в свою программу «Поддержка спорта»: юные спортсмены, проявившие себя на пути к достижению результатов, ежемесячно будут получать денежные сертификаты. Многолетний опыт свидетельствует: это прекрасный дополнительный стимул и признание.

Лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков уверен: совместная, дружная работа общественников позволяет не только раскрыться потенциалу спортсменов, но и применить свои силы в общественной жизни Севастополя, решать общие проблемы, объединившись и поддерживая друг друга.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».