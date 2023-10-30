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В обход Симферополя продолжают строить автомобильную дорогу

В обход Симферополя продолжают строить автомобильную дорогу

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:00 30.10.2023

Продолжается строительство автомобильной дороги в обход города Симферополя на участке Донское-Перевальное. Реализация объекта проходит в рамках государственной программы РФ «Социально–экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Заказчиком является ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

Посетил объект. Обсудили ход строительства, темпы производства работ. Работы на первом этапе завершатся в августе 2024 года, на втором этапе в феврале 2025 года. Проблемы и риски отсутствуют, строительство идёт с опережением графика. Проект будет реализован с применением новейших дорожных и инженерных технологий, а также актуальных технологических решений, поскольку строительство данной дороги предполагает интегрирование в действующий дорожный объект. Объект будет включать в себя две транспортные развязки в разных уровнях; шесть путепроводов; один мост; площадки для отдыха. Также обсудили срок ввода второго этапа в эксплуатацию автомобильной дороги Симферополь-Евпатория-Мирный, — цитирует пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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