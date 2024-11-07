Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В обмелевшем Аянском водохранилище под Симферополем уровень воды восстановится весной
актуально в республике
В обмелевшем Аянском водохранилище под Симферополем уровень воды восстановится весной
фото: pikist.com

В обмелевшем Аянском водохранилище под Симферополем уровень воды восстановится весной

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:32 07.11.2024

Уровень воды в Аянском водохранилище под Симферополем, которое обмелело из-за отсутствия притоков воды из горных рек, начнет восстанавливаться к весне, после осенне-зимних осадков. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заведующий кафедрой химических технологий водопользования Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, доктор технических наук, профессор Илья Николенко.

Объем воды в Аянском водохранилище, питающем населенные пункты в Добровской долине Симферопольского района и частично Симферополь, снизился до 10% из-за длительного отсутствия осадков. С 28 октября в селах Заречное, Доброе и Пионерское, где проживает более 10 тыс. человек, введен график подачи воды. Госпредприятие «Вода Крыма» задействовало подземные источники для водоснабжения этих сел.

На 1 ноября фактическое наполнение Аянского водохранилища составляет всего 280 тысяч кубических метров, что составляет не более 7% от полного проектного объема и вызвало необходимость введения режимной подачи. Это связано с малыми осадками этого года. Существенного пополнения следует ожидать с начала следующего года, когда начнутся осадки, характерные для зимнего периода, — отметил Николенко.

Ученый также позитивно оценивает строительство двух водохранилищ для снабжения городских округов Ялта и Алушта на Южном берегу Крыма, где заполняемость водохранилищ снизилась из-за дефицита осадков. Такой ситуации не было с 1981 года.

Статистический анализ показателей фактического наполнения водохранилищ естественного стока Крымского полуострова показал, что их суммарный полный проектный объем занижен примерно на 70 млн кубометров. Поэтому строительство и ввод в эксплуатацию новых водохранилищ естественного стока является важным условием обеспечения устойчивого водоснабжения Республики Крым и г. Севастополя, — считает он.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов 24 октября сообщил, что запросил у федеральных властей средства на строительство в регионе двух водохранилищ для обеспечения водой Алушты на 8,5 млн кубометров воды, Ялты — на 5,5 млн кубометров. Правительство России предварительно согласовало проекты общей стоимостью 22 млрд рублей.

Узнайте больше:  В Крыму ожидается температура на 3-4 градуса ниже нормы

Водоснабжение Крыма

Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области по каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической из-за засухи, она разрешилась летом 2021 года, когда прошли ливни. Для улучшения водоснабжения Южного берега Крыма планировали задействовать установку по опреснению морской воды, но от проекта отказались из-за высокой стоимости.

источник: ТАСС

Просмотры: 21

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: водоснабжение Крыма

водоснабжение Крыма
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.