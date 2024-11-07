В обмелевшем Аянском водохранилище под Симферополем уровень воды восстановится весной

сообщил заведующий кафедрой химических технологий водопользования Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, доктор технических наук, профессор Илья Николенко.

Уровень воды в Аянском водохранилище под Симферополем, которое обмелело из-за отсутствия притоков воды из горных рек, начнет восстанавливаться к весне, после осенне-зимних осадков. Об этом в беседе с

Объем воды в Аянском водохранилище, питающем населенные пункты в Добровской долине Симферопольского района и частично Симферополь, снизился до 10% из-за длительного отсутствия осадков. С 28 октября в селах Заречное, Доброе и Пионерское, где проживает более 10 тыс. человек, введен график подачи воды. Госпредприятие «Вода Крыма» задействовало подземные источники для водоснабжения этих сел.

На 1 ноября фактическое наполнение Аянского водохранилища составляет всего 280 тысяч кубических метров, что составляет не более 7% от полного проектного объема и вызвало необходимость введения режимной подачи. Это связано с малыми осадками этого года. Существенного пополнения следует ожидать с начала следующего года, когда начнутся осадки, характерные для зимнего периода, — отметил Николенко.

Ученый также позитивно оценивает строительство двух водохранилищ для снабжения городских округов Ялта и Алушта на Южном берегу Крыма, где заполняемость водохранилищ снизилась из-за дефицита осадков. Такой ситуации не было с 1981 года.

Статистический анализ показателей фактического наполнения водохранилищ естественного стока Крымского полуострова показал, что их суммарный полный проектный объем занижен примерно на 70 млн кубометров. Поэтому строительство и ввод в эксплуатацию новых водохранилищ естественного стока является важным условием обеспечения устойчивого водоснабжения Республики Крым и г. Севастополя, — считает он.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов 24 октября сообщил, что запросил у федеральных властей средства на строительство в регионе двух водохранилищ для обеспечения водой Алушты на 8,5 млн кубометров воды, Ялты — на 5,5 млн кубометров. Правительство России предварительно согласовало проекты общей стоимостью 22 млрд рублей.

Водоснабжение Крыма

Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области по каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической из-за засухи, она разрешилась летом 2021 года, когда прошли ливни. Для улучшения водоснабжения Южного берега Крыма планировали задействовать установку по опреснению морской воды, но от проекта отказались из-за высокой стоимости.

источник: ТАСС