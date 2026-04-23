В обновлённом симферопольском Детском парке расцветут тысячи цветов

Специалисты МБУК «Парки столицы» приступили к высадке цветов на центральной аллее Детского парка.
В ближайшие дни здесь появится настоящий цветочный фейерверк — 3300 весенних цветов: бегония, бархатцы, колеус, пеларгония, гвоздика, хлорофитум, виола и карликовые канны. Все растения неприхотливы, отлично приспособлены к городским условиям и будут радовать ярким цветением с весны до глубокой осени. Такое разнообразие позволит создавать красивые узоры на клумбах и поддерживать декоративный вид парка весь сезон. Посадочный материал был закуплен на средства учреждения, — сообщили в пресс-службе МБУК «Парки столицы».
источник: пресс-служба администрации Симферополя
