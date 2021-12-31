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В Общественной палате Крыма продолжается акция «Новогодний подарок»

В Общественной палате Крыма продолжается акция «Новогодний подарок»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 16:17 31.12.2021

«Новогодний подарок» – благотворительная акция, организованная Общественной палатой Крыма (ОП РК) и общественного движения «Герои Крыма». Один из главных организаторов этой акции – член ОП РК Ибраим Ширин.

Акция стартовала с вручения сладких подарков детям Крымской региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «РОСТ». Заем акция продолжилась 25 декабря в Сакском районе.

Я верю, что добро победит! Я верю, что чужих детей не бывает! Я верю, что Новый год — это время чудес и волшебства! И я очень верю, что наши дети будут лучше, чем мы! Для меня большая честь и радость, что Всевышний дает мне такую возможность осуществлять и участвовать в таких нужных и добрых акциях, — отметил Ибраим Ширин.

Адресами проведения акции также стали Джанкойский район, Судак, Белогорский и Бахчисарайский районы.

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В Общественной палате Крыма продолжается акция «Новогодний подарок»

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