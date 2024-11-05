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В общежитии для сотрудников детского реабилитационного центра в Евпатории завершают монолитные работы
фото: пресс-служба «Единого заказчика в сфере строительства»

В общежитии для сотрудников детского реабилитационного центра в Евпатории завершают монолитные работы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:42 05.11.2024

В здании общежития для медработников Федерального детского реабилитационного центра общей площадью около 100 тыс. кв. м в Евпатории завершаются монолитные работы. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства»:

Строительство нового семиэтажного общежития квартирного типа для персонала будущего центра стартовало в мае 2024 года. Проживать в комфортных условиях будут около 225 медицинских сотрудников, не имеющих собственного жилья в городе. Общая площадь здания составит более 9 тыс. кв. метров. В настоящее время на объекте строители завершают монолитные работы – уже ведется возведение пятого этажа общежития.

В общежитии будут обустроены 151 квартира для проживания одного или двух человек с собственной кухней и ванной комнатой. Кроме того, специалисты благоустроят прилегающую территорию общежития. Там появятся пешеходные дорожки, спортивная и детские площадки, а также малые архитектурные формы.

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Помимо этого, на объединённой территории грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина», где строится реабилитационный центр для детей, на завершающей стадии находятся объекты первого этапа строительства объекта, среди которых консультативно-диагностический корпус, здание стационара на 300 коек и отреставрированный административный корпус. Также возводится и пансионат для проживания маленьких пациентов с родителями, проходящим лечение в дневном стационаре.

Для реабилитации маленьких пациентов в центре будут использоваться инновационные методы лечения. Медучреждение будет предназначено для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и иными заболеваниями, – заключили в пресс-службе компании.

В июне 2022 года Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела церемонию закладки первого камня на месте строительства нового Федерального детского реабилитационного центра в Крыму. Реализацию первого и второго этапов строительства современного медучреждения в Евпатории планируется завершить в 2024-2026 гг.

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