В общем без осадков, но возможен мокрый снег. Прогноз погоды в Крыму на 2 января

До конца недели в Крыму — область повышенного давления.

Без существенных осадков, только в четверг еще пройдет небольшой мокрый снег, снег. В отдельных районах ожидается туман, местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный, в горах, на ЮБК и в степных районах сильный 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, на ЮБК ночью 0-2° тепла, днем 5-7° тепла, в горах будет настоящая зима ночью и днем 2-7° мороза, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .