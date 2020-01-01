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В общем без осадков, но возможен мокрый снег. Прогноз погоды в Крыму на 2 января
иллюстрация: pxhere.com

В общем без осадков, но возможен мокрый снег. Прогноз погоды в Крыму на 2 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:45 01.01.2020

До конца недели в Крыму — область повышенного давления.

Без существенных осадков, только в четверг еще пройдет небольшой мокрый снег, снег. В отдельных районах ожидается туман, местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный, в горах, на ЮБК и в степных районах сильный 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, на ЮБК ночью 0-2° тепла, днем 5-7° тепла, в горах будет настоящая зима ночью и днем 2-7° мороза, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

В общем без осадков, но возможен мокрый снег. Прогноз погоды в Крыму на 2 января

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