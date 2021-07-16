В общественном транспорте Ялты будут проверять соблюдение масочного режима

И местными, и курортниками.

В общественном транспорте Ялты усиливается профилактика соблюдения масочного режима. На всех муниципальных маршрутах города усиливается профилактика соблюдения масочного режима. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Сергей Стрельбицкий

Во всех автобусах и троллейбусах, работающих на муниципальных маршрутах, начинают транслировать аудиоролик, предупреждающий о необходимости строгого соблюдения масочного режима и ответственности, которую понесет как пассажир, так и водитель, допустившие данное правонарушение, — рассказал Сергей Стрельбицкий и пояснил, что связано это со значительным ростом числа заболевших COVID-19.

В аудиоролике жителей и гостей города предупреждают о том, что во исполнение п.6.2. Протокола № 2 от 21.03.2020 Оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Крым, носить маски должны и пассажиры, и водители.

Перевозка пассажиров без масок запрещена. Водители могут отказать в продаже билета пассажирам без маски. Не начинать движение до выхода пассажиров без маски. Вызвать сотрудников правоохранительных органов, если пассажир не подчиняется требованиям водителя. Сотрудники правоохранительных органов имеют право составить протокол об административном правонарушении и это повлечет за собой штраф до 30 тысяч рублей, — говорится в аудиообращении.

Уточняется, что в ближайшее время на всех рейсах общественного транспорта ожидается проведение спецрейдов с участием сотрудников полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора и штрафовать будут не только пассажиров, которые едут без масок, но и водителей, которые это допустили.

Уважаемые пассажиры, масочный режим – это не прихоть, это нынешняя реальность, в которой нам всем нужно жить. Просим вас не нарушать правила, не делать хуже ни себе, ни другим. Надеемся на понимание, — отметили в ялтинской администрации.

Сергей Стрельбицкий напомнил, что за несоблюдение данных правил предусмотрены штрафы на физлиц от 1 до 30 тысяч рублей. Кроме этого, в число противоэпидемических мер, по словам заместителя главы администрации, входит и прививочная кампания работников общественного транспорта.

Фото: ялтинская администрация.