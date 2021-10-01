В общественном транспорте Севастополя доступны три вида проездных билетов

1 октября в городском общественном транспорте Севастополя заработал новый единый тариф оплаты за проезд. Это позволило ввести дополнительные виды проездных билетов длительного пользования для проезда на троллейбусе, автобусе и катере.

Для севастопольцев доступны три вида проездных билетов: школьный, студенческий и общегражданский. По каждому виду билета есть возможность выбрать сочетание транспортных средств, которые используются пассажиром чаще всего. Так, севастопольцы могут выбрать билет для проезда на троллейбусе и автобусе, катере и автобусе, катере и троллейбусе, а также на все виды транспортных средств сразу, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Проездные билеты реализованы в электронном виде на базе Единой городской карты Севастополя. Для записи или продления месячных проездных билетов необходимо обратится в кассу диспетчерского пункта «Севэлектроавтотранс им А.С. Круподерова» на остановочном пункте «5-й км. Балаклавского шоссе», в будние дни с 07:00 до 19:00 и выходные дни с 10:00 до 16:00.

Стоимость проездных билетов составит: для школьников – от 340 до 550 рублей, для студентов – от 680 до 1100 рублей, для всех граждан – от 1200 до 1940 рублей. Количество поездок в месяц не ограничено.

С 20 октября 2021 года появится возможность записи или продления проездных билетов через терминалы платежной системы «Пэйбэрри». Они размещены на остановочных комплексах «Умная остановка» на терминалах, имеющих устройство для считывания карт в виде синего кармашка. При этом будет взиматься комиссия.

Напомним, в Севастополе с 1 октября в городском общественном транспорте вводится единый тариф оплаты за проезд. Стоимость проезда на всем наземном и морском транспорте с использованием единой городской карты Севастополя составит 20 рублей, при оплате наличными и банковской картой — 26 рублей.