В общественном транспорте Севастополя раздают медицинские маски

Департамент транспорта Правительства Севастополя закупил 800 тысяч медицинских масок.

По поручению Губернатора в автобусах и троллейбусах ГУП «Севэлектроавтотранс», а также на катерах и паромах проводится акция по раздаче одноразовых медицинских масок. Маски выдаются при входе в транспорт кондуктором или водителем. Данная акция направлена на повышение сознательности пассажиров, чтобы каждый человек понимал важность и необходимость соблюдения мер профилактики для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих. Акция продлится одну неделю. За это время планируем раздать 800 тысяч масок. Частным перевозчикам рекомендовано усилить меры по соблюдению масочного режима, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. начальника Управления транспорта Анатолия Терещенко.