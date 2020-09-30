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В общественном транспорте Севастополя раздают медицинские маски

В общественном транспорте Севастополя раздают медицинские маски

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:54 30.09.2020

Департамент транспорта Правительства Севастополя закупил 800 тысяч медицинских масок.

По поручению Губернатора в автобусах и троллейбусах ГУП «Севэлектроавтотранс», а также на катерах и паромах проводится акция по раздаче одноразовых медицинских масок. Маски выдаются при входе в транспорт кондуктором или водителем. Данная акция направлена на повышение сознательности пассажиров, чтобы каждый человек понимал важность и необходимость соблюдения мер профилактики для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих. Акция продлится одну неделю. За это время планируем раздать 800 тысяч масок. Частным перевозчикам рекомендовано усилить меры по соблюдению масочного режима, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. начальника Управления транспорта Анатолия Терещенко. 

В общественном транспорте Севастополя раздают медицинские маски В общественном транспорте Севастополя раздают медицинские маски В общественном транспорте Севастополя раздают медицинские маски В общественном транспорте Севастополя раздают медицинские маски В общественном транспорте Севастополя раздают медицинские маски

Контроль за соблюдением масочного режима осуществляет полиция и Департамент общественной безопасности.

Ежедневно в Севастополе на маршруты выходят 300 единиц городского транспорта. Обязательный масочный режим в транспорте и помещениях в Севастополе начал действовать с 18 сентября.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В общественном транспорте Севастополя раздают медицинские маски

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