В общественном транспорте в Севастополе начнут раздавать медицинские маски

Напомним, в Севастополе с 18 сентября действует обязательный масочный режим. По поручению врио губернатора Михаила Развожаева в городском общественном транспорте с 29 сентября начнут раздавать медицинские маски.

Департаментом транспорта издан приказ об усилении мер по санитарной обработке транспортных средств и недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на транспортных предприятиях. Согласно требований Роспотребнадзора пассажир обязан находиться в салоне общественного транспорта в средствах индивидуальной защиты – в маске и перчатках. Мы строго контролируем наличие маски у водителя. С завтрашнего дня стартуют разовые акции по раздаче масок пассажирам бесплатно. В день на маршруты выходят 300 единиц городского транспорта. Всего получим 300 тысяч масок, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергея Румянцева.

Михаил Развожаев также поручил на период распространения коронавирусной инфекции обеспечить весь общественный транспорт кондукторами:

Есть ли такая возможность, сколько надо принять людей и сколько это будет стоит. Маску необходимо выдавать при входе в автобус и смотреть чтобы она обязательно была на человеке.