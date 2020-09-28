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В общественном транспорте в Севастополе начнут раздавать медицинские маски
фото: leo2014 (pixabay.com)

В общественном транспорте в Севастополе начнут раздавать медицинские маски

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:34 28.09.2020

Напомним, в Севастополе с 18 сентября действует обязательный масочный режим.  По поручению врио губернатора Михаила Развожаева в городском общественном транспорте с 29 сентября начнут раздавать медицинские маски.

Департаментом транспорта издан приказ об усилении мер по санитарной обработке транспортных средств и недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на транспортных предприятиях. Согласно требований Роспотребнадзора пассажир обязан находиться в салоне общественного транспорта в средствах индивидуальной защиты – в маске и перчатках. Мы строго контролируем наличие маски у водителя. С завтрашнего дня стартуют разовые акции по раздаче масок пассажирам бесплатно. В день на маршруты выходят 300 единиц городского транспорта. Всего получим 300 тысяч масок, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергея Румянцева.  

Михаил Развожаев также поручил на период распространения коронавирусной инфекции обеспечить весь общественный транспорт кондукторами:

Есть ли такая возможность, сколько надо принять людей и сколько это будет стоит.  Маску необходимо выдавать при входе в автобус и смотреть чтобы она обязательно была на человеке.

В общественном транспорте в Севастополе начнут раздавать медицинские маски

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