В очередной день работы на ПМЭФ Крым подписал меморандумы и соглашения на 17,5 млрд рублей

Во второй день работы крымской делегации на Петербургском международном экономическом форуме со стороны Республики Крым заключены соглашения и меморандумы на общую сумму заявленных инвестиций 17,5 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
Как уточнила вице-премьер, инвестиционные проекты в сфере строительства запланированы к реализации в Бахчисарае, Симферополе и Симферопольском районе Республики Крым.
Строительство нового жилого комплекса с развитой инфраструктурой и социальными объектами с объёмом заваленных инвестиций в 8,5 млрд рублей запланировано на территории Бахчисарая. Ещё один проект по созданию многофункционального ЖК с торгово-офисными помещениями с объёмом заявленных инвестиций 3,9 млрд запланирован к реализации в Симферополе, — перечислила Ирина Кивико.
Также, по словам вице-премьера, в рамках работы крымской делегации на ПМЭФ-2025 подписан меморандум о взаимодействии в сфере реализации на территории Трудовского сельского поселения Симферопольского района РК проекта по созданию территории перспективного развития с комплексной жилой застройкой. Объём заявленных инвестиций по проекту составил 5,1 млрд рублей.
Напомним, в этом году Петербургский международный экономический форум проводится с 18 по 21 июня в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Главная тема форума: «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».
По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым
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