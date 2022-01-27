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продано порядка шести тонн рыбной продукции
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В очередной «Рыбный день» в Севастополе продали порядка шести тонн рыбной продукции

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:05 27.01.2022

Акция «Рыбный день в Севастополе» продолжается. Каждый четверг жители и гости города могут купить по сниженной цене шесть видов рыбной продукции: барабулю, ставриду, хамсу, кильку, консервы и черноморскую мидию. Напомним, проект стартовал 2 декабря 2021 года. За это время реализовано порядка шести тонн рыбной продукции и 1 769 консервов. В среднем экономия на каждой позиции в «Рыбный день» составляет от 30 до 50%.

Интерес жителей и гостей города высок: каждый акционный день фиксируется увеличение продаж и сопутствующих товаров. Сообщение со складами налажено и работает без перебоев, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя приоритетного проекта департамента экономического развития Георгия Бежанидзе.

По словам специалиста, для удобства покупателей в каждом рыбном магазине, участвующем в акции, теперь есть QR-код. Распознав его, посетители могут подписаться на одноименный телеграм-канал.

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Продукцию участников рыбопромышленного кластера со скидкой по четвергам можно приобрести в семи торговых точках:

  • «С моря на стол», пр. Генерала Острякова, 37;
  • «С моря на стол», пр. Октябрьской Революции, 48;
  • «С моря на стол», набережная Рыбпорта, 17;
  • «Наша рыбка», ул. Щербака, Пассаж Центрального рынка;
  • «Рыжий карп», пл. 50-летия СССР, павильон 15;
  • «Рыжий карп», Камышовое шоссе, 25;
  • Торговый дом «Мидия», ул. Правды, 28.

Магазины работают в штатном режиме, перебоев с поставками нет.

Напомним, в акции участвует продукция четырех предприятий рыбопромышленного кластера. Все виды рыбы, а также мидии и консервы выловлены, выращены, подготовлены и запакованы в Севастополе.


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