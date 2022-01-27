В очередной «Рыбный день» в Севастополе продали порядка шести тонн рыбной продукции

Акция «Рыбный день в Севастополе» продолжается. Каждый четверг жители и гости города могут купить по сниженной цене шесть видов рыбной продукции: барабулю, ставриду, хамсу, кильку, консервы и черноморскую мидию. Напомним, проект стартовал 2 декабря 2021 года. За это время реализовано порядка шести тонн рыбной продукции и 1 769 консервов. В среднем экономия на каждой позиции в «Рыбный день» составляет от 30 до 50%.

Интерес жителей и гостей города высок: каждый акционный день фиксируется увеличение продаж и сопутствующих товаров. Сообщение со складами налажено и работает без перебоев, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя приоритетного проекта департамента экономического развития Георгия Бежанидзе.

По словам специалиста, для удобства покупателей в каждом рыбном магазине, участвующем в акции, теперь есть QR-код. Распознав его, посетители могут подписаться на одноименный телеграм-канал.

Продукцию участников рыбопромышленного кластера со скидкой по четвергам можно приобрести в семи торговых точках:

«С моря на стол», пр. Генерала Острякова, 37;

«С моря на стол», пр. Октябрьской Революции, 48;

«С моря на стол», набережная Рыбпорта, 17;

«Наша рыбка», ул. Щербака, Пассаж Центрального рынка;

«Рыжий карп», пл. 50-летия СССР, павильон 15;

«Рыжий карп», Камышовое шоссе, 25;

Торговый дом «Мидия», ул. Правды, 28.

Магазины работают в штатном режиме, перебоев с поставками нет.

Напомним, в акции участвует продукция четырех предприятий рыбопромышленного кластера. Все виды рыбы, а также мидии и консервы выловлены, выращены, подготовлены и запакованы в Севастополе.