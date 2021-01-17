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В очистке Севастополя от снега задействованы все коммунальные службы
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В очистке Севастополя от снега задействованы все коммунальные службы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:51 17.01.2021

Коммунальные службы Севастополя проводят уборку города от снега. Работы ведутся во всех районах города. В первую очередь подсыпаются  лестницы, тротуары.

Задействовано  25 единиц техники. Работает 283 человек в две смены.  В том числе  работники ГБУ «Парки и скверы», ООО «Предприятие Чистый город»,  ООО «Севспецпроект». Управляющие компании переведены в круглосуточный режим дежурства, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

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В очистке Севастополя от снега задействованы все коммунальные службы

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