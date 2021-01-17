В очистке Севастополя от снега задействованы все коммунальные службы

Коммунальные службы Севастополя проводят уборку города от снега. Работы ведутся во всех районах города. В первую очередь подсыпаются лестницы, тротуары.

Задействовано 25 единиц техники. Работает 283 человек в две смены. В том числе работники ГБУ «Парки и скверы», ООО «Предприятие Чистый город», ООО «Севспецпроект». Управляющие компании переведены в круглосуточный режим дежурства, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

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